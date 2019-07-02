В России назвали самые дешевые автомобили

Агентство «Автостат» подготовило список самых дешевых легковушек на российском авторынке. Были изучены цены всех марок и моделей машин, которые продаются в стране.

В итоге на первом месте оказалась LADA Granta. Ее средневзвешенная цена составляет 522,9 тысяч рублей. Кстати, машина лидирует и по продажам: с января по май 2019 года дилеры реализовали более 52 тысяч экземпляров.

На втором месте — седан Datsun on-DO, средняя стоимость которого составила 529,9 тысячи рублей (объем продаж — 7598 машин). Третье место тоже у российского автопрома — LADA 4x4 — 563,8 тысячи рублей (12 773 штуки продано за пять месяцев).