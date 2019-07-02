Депутаты Госдумы предложили поднять оклад учителей до уровня МРОТ

В Государственной Думе России озвучили предложение о том, чтобы поднять базовый оклад школьных педагогов до минимального размера оплаты труда - МРОТ. Соответствующее предложение было направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщают РИА-Новости.

Напоминаем, что на сегодняшний день МРОТ составляет 11 280 рублей.

«У всех российских учителей должен быть базовый оклад, равный МРОТ и одинаковый для всех регионов страны. Труд педагога должен оцениваться достойно. А уже исходя из этого базового оклада должны будут начисляться дополнительные, стимулирующие и компенсационные выплаты к зарплате, но основной оклад должен быть равным для всех субъектов РФ», — цитируют слова своего источника РИА Новости.