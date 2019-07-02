В Югре полицейские спасли истощенного медведя из клетки

В Советском районе Югры вечером 30 июня сотрудники полиции обнаружили медведя в металлической клетке. Животное нашли рядом с поселком Агириш в сильно истощенном состоянии. По словам полицейских, медведь мог находиться в клетке 2 на 5 метров в течение нескольких недель без еды и воды. На вид животному было около 3-4 лет и оно весило порядка 200 килограмм. В клетке также обнаружили бочку, в которой находилась приманка. По словам сотрудника ОМВД по Советскому району Марии Ивановой, медведь, возможно, был не один.

«По всей видимости, рядом с клеткой были следы здорового медведя, возможно, самца. Обычно рядом с самками бегают еще детеныши, но мы его там не видели. Вообще, у нас в районе постоянно встречают медведей, особенно летом, когда им есть, чем питаться. Животное вело себя агрессивно, поэтому к клетке мы не подходили и ее состояние определили визуально, но медведь выглядел истощенным», – рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС детали Мария Иванова.

Полицейские погрузили клетку с медведицей на «Урал», увезли на удаление в 45 километров от поселка Агириш и выпустили на волю, предварительно накормив и напоив. Сейчас полицейские выясняют, кто установил клетку и для каких целей мог понадобится медведь.