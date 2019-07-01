Райффайзенбанк: ипотечные кредиты по ставке 5,69% в рамках госпрограммы для семей с детьми

В рамках новой программы субсидирования кредитов заемщики — граждане РФ, у которых после 01 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, могут оформить ипотеку по ставке 5,69% на весь срок кредитования. Созаемщиками по кредитному договору могут выступать официальные или гражданские супруги. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов России — 6 млн рублей.

Семьи, которые уже оформили ипотеку на приобретение недвижимости на первичном рынке жилья, смогут рефинансировать свой кредит по новым условиям. Такая возможность будет и у тех заемщиков, которые ранее рефинансировали свои ипотечные кредиты в других банках.