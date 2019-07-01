​«ЭПЛ. Якутские бриллианты» одержала победу в конкурсе «100 лучших предприятий России»

27 июня, Альянс ювелиров и огранщиков «ЭПЛ. Якутские бриллианты» одержал победу в конкурсе «100 лучших предприятий России» в номинации «За инновации и развитие».

Инновационная разработка единого стандарта качества, получившая название — Код ЭПЛ, а также профессионализм огранщиков, ювелиров и других специалистов производства ЭПЛ был высоко оценен членами жюри, отдавшими свои голоса в пользу компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Более 100 предприятии производства, торговли, науки, образования и других сфер экономики России претендовали на получение высокого звания и победы в конкурсе «100 лучших предприятий России».

Код ЭПЛ объединил 25 лет опыта производства и внедрения технологий, позволив сертифицировать лучшие производственные мощности и профессионалов ювелирного и гранильного дела и стал прорывом в производстве ювелирных украшений.

И это нашло свое подтверждение в виде победы и получения почетной медали и диплома «За инновации и развитие».

Познакомьтесь с ювелирными украшениями от ЭПЛ посетив салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/