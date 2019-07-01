​В Югре отремонтируют более 300 километров автодорог общего пользования

Всего за строительный сезон 2019 года регионом запланировано отремонтировать 115 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 121 км на трассе федерального значения и 102 км муниципальных дорог.

"В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и синхронизированного с ним регионального проекта «Дорожная сеть» в летний период 2019 года планируется провести ремонт на 168 км трасс. Капитальный ремонт будет проведен на 45,5 км. путей. К концу 2019 года мы ожидаем завершения проектно-изыскательских работ по реконструкции дороги «Сургут – Лянтор», срок строительства которой относится к 2019-2022 годам", - отметил депутат думы Югры, глава парламентского комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.

Кроме того, в Югре продолжатся работы по обустройству автомобильных трасс с точки зрения их безопасности. На 2 555 км. проезжей части будет нанесена разметка, ожидается замена 11 км барьерного ограждения, деформации покрытия устранят на площади в 265 000 кв. м. путей, на 56 000 кв. м. автодорог планируется провести ямочный ремонт.

На федеральной трассе Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» в августе завершатся работы по устранению двух очагов аварийности. В течение года здесь запланировано привести в нормативное состояние несколько участков общей протяженностью 121 км. и отремонтировать автомобильный мост через р. Большой Салым.