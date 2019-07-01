Стартует прием заявок на чемпионат Тюменской области по робототехнике и программированию. Рассказываем о номинациях

В Тюменской области пройдет чемпионат по робототехнике и программированию на Кубок губернатора, сообщает пресс-служба главы региона. Принять участие смогут все желающие в возрасте от 7 до 23 лет.

Выбравшие направление «Робототехника» могут представить свои проекты в трех номинациях: «Интернет вещей» (программно-аппаратные комплексы, предназначенные для управления физическими процессами), «Прикладная робототехника» (для помощи в человеческой деятельности) и Wow-technology (для демонстрации технологий, развлечения и рекламы).

Направление «Программирование» содержит следующие номинации: популярное образование, развлечение и мультимедиа; системы и предложения для бизнеса; хакатон (стимулирование появления новых идей).

Регистрация продлится до 31 октября 2019 года, заочный отборочный этап пройдет с 1 по 12 ноября 2019 года. Финал пройдет в рамках XII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019».

Напомним, что форум-выставка «ИНФОТЕХ» проводится ежегодно с 2008 года, при поддержке Правительства Тюменской области. Организатором является Департамент информатизации Тюменской области.