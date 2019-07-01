Эксперты посчитали, что семье с одним ребенком из Югры нужно 2,5 года, чтобы накопить на «двушку»

Семье с одним ребенком из Югры нужно до 2,5 лет, чтобы накопить на типовую двушку 60 кв. м. К такому выводу пришли исследователи РИА Новости, рассчитав срок исходя из того, что семья, получающая среднестатистическую зарплату, по максимуму откладывает остаток средств после вычета прожиточного минимума.

Югра вошла в тройку «благополучных» регионов, уступив Магаданской области и Ямало-Ненецкому автономному округу, где копить на двушку семье приходится до 1,5 лет.

В аутсайдерах южные регионы — Севастополь, Крым, Чечня и Дагестан, там семье нужно откладывать деньги от десяти до 11 лет.