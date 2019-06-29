В Югре ищут дагестанку с самодельной взрывчаткой

Спецслужбы Югры разыскивают уроженку Дагестана, которую подозревают в причастии к одной из террористических группировок. Об этом сообщает паблик "К-информ".

По имеющимся данным, из Республики Дагестан в Югру направилась гражданка Гусейнова Ханзада Магомедовнал 1975 г.р. В основном она передвигается попутным транспортом. Приметы: носит хиджаб черного цвета. При себе Ханзада имеет самодельное взрывное устройство в виде пояса.

Подтвердить эти данные у правоохранительных органов на момент публикации СИА-ПРЕСС не удалось.