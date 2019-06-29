В Югре 1 июля произойдет изменение тарифов и платы за ЖКУ. Они могут вырасти на 18 процентов

С 1 июля в Югре изменится плата за ЖКУ. Максимальные индексы роста платы будут варьироваться от 2 до 18,3 процента по отношению к январю этого года.

Постановление подписала губернатор Югры.

В правительстве Югры рассказали, как посчитать фактическое изменение платы за коммунальные услуги по конкретной квартире: "Необходимо сложить стоимость коммунальных услуг за январь, определить стоимость коммунальных услуг за июль. Рассчитать изменение совокупной платы за коммунальные услуги в процентах, поделив получившуюся плату за июль на аналогичный показатель за январь, далее умножить на 100 и вычесть 100. Получившаяся сумма и будет фактическим изменением платы за коммунальные услуги по конкретной квартире, который сравнивается с установленным предельным индексом по муниципалитету".