В Югре создадут центр выявления и поддержки одаренных детей

В Югре в рамках проекта «Успех каждого ребенка» будет создан центр выявления и поддержки одаренных детей. А в рамках регионального проекта «Современная школа».

появится блок «Поддержка образования детей с ограниченными возможности здоровья».

Также практика Сургутского района по созданию мобильного кванториума будет распространена в других муниципалитетах.

Всего в измененную окружную программу «Развитие образования» вошли девять новых составляющих. Так выполнены условия для получения софинансирования из бюджета Российской Федерации.