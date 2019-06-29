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Югорчанин может лишиться свободы за то, что разболтал о болезни бывшей жены

Житель Югры после ссоры с бывшей супругой рассказал общим знакомым о наличии у нее заболевания.

За нарушении неприкосновенности частной жизни ему грозит штраф, обязательные, исправительные либо принудительные работы, арест на срок до четырех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.


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Сегодня в 14:33, просмотров: 72, комментариев: 0


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