Депутат из Пыть-Яха получила 120 тысяч рублей штрафа за мошенничество

Директор городской стоматологической поликлиники Пыть-Яха, депутат думы города Светлана Якушевао оштрафована за мошенничество на 120 тысяч рублей.

Как сообщает портал "Юпорт", около года назад в правоохранительные органы обратились несколько пациентов поликлиники с заявлениями о том, что при оказании им медуслуг были совершены мошеннические действия.

Прокуратура выяснила, что в амбулаторных картах пациентов делались приписки о лечебных процедурах, которые по факту не предоставлялись.

С началом следствия Якушева сложила с себя полномочия депутата думы города.

Она признала свою вину и полностью погасила убыток страховой компании.