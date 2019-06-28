Окружные власти собираются ликвидировать весь деревянный жилфонд в Югре

Во время своего визита в поселок Федоровский 26 июня губернатор Югры Наталья Комарова, обсуждая проблемы аварийного жилья и его ликвидации, заявила, что власти округа планируют избавиться от всего деревянного фонда в регионе.

«У нас есть амбициозный план – избавиться от всего деревянного жилого фонда, который есть в округе. При этом мы должны идти последовательно от одного муниципалитета к другому, а не пытаться сносить деревяшки во всех муниципалитетах, но по чуть-чуть. Нет, бросаем все силы на один муниципалитет, избавляемся от деревянного жилфонда в нем и только потом идем к следующему. У нас есть пример: в Лангепасе остался всего один деревянный дом. Но мы хотим обратиться к жителям округа, может быть у них есть какие-то идеи, которые позволят упростить задачу и ускорить этот процесс»,– передает слова губернатора корреспондент СИА-ПРЕСС.

Справка: В Югре насчитывается 2136 тысяч квадратных метров деревянного жилого фонда. Из них аварийное жилье – 540 тысяч квадратов.