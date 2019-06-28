​Ювелирное искусство от «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создает ювелирные украшения вот уже четверть века, даря своим клиентам символы любви, красоты и счастья.
Овладев всеми секретами ювелирного и гранильного искусства, специалисты производства ЭПЛ не останавливаются на достигнутом, создавая шедевры ювелирного искусства, которые получают самую высокую оценку в Государственном хранилище ценностей Республики Саха (Якутия).
И это говорит о том, что специалисты Гохрана РС (Якутия) хотят сотворить эти творения для следующих поколений.
Не так давно специалистами производства «ЭПЛ. Якутские бриллианты» было создано уникальное колье с просверленными алмазами «Вечная легенда», которое также нашли свое место в Гохране Саха (Якутия).
Сверловка алмазов потребовала от специалистов ЭПЛ максимальной отдачи и профессионализма, которые позволили освоить этот революционный метод создания ювелирных украшений.
Обладая богатым опытом, ювелиры-огранщики «ЭПЛ. Якутские бриллианты» вкладывают душу в каждое ювелирное украшение, творя чудо ювелирного искусства, созданное дарить вам счастье.
Ювелирные украшения от ЭПЛ ждут вас в ювелирном салоне «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/
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О трудоустройстве подростков в Сургуте. Начальник отдела молодежной политики Евгений Лаптев // ONLINE 1 июля в 10.00