​Югра приняла всероссийскую конференцию, посвященную участию граждан в местном самоуправлении

В Нефтеюганске прошла пятая всероссийская конференция «Местное самоуправление: служение и ответственность», на которой глава Югры Наталья Комарова рассказала о том, что югорчане стали проявлять больше интереса к обустройству дворовых территорий: в этом процессе в 2018 году приняли участие больше 134 тысяч граждан.

«В Урае за счет внебюджетных средств – граждан и предпринимателей – создан сквер романтиков. Идея его создания принадлежала людям. В Пыть-Яхе в одном из микрорайонов создана первая топиарная фигура. В планах на 2020 год – реализация еще одной креативной идеи граждан. Так принцип «люди – людям» преобразует общественные пространства города», – рассказала Наталья Комарова.

В Сургуте также проходят голосования за лучшие общественные проекты, которые предполагают улучшение городского пространства. Например, недавно завершилось интернет-голосование за лучший эскизный проект парка имени Крылова в 40 мкр-не города. «В ближайшее время в парке появятся кофейня, торговые павильоны, стела, несколько арт-объектов, а также площадка для чтения и техническая зона. Детская площадка станет местом для воображаемых сражений с драконами или взятием замка. Зона воркаута позволит любителям спорта выполнять различные упражнения на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах», — рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе администрации Сургута.

Помимо крупных проектов успешно реализуются и более частные. Например, в старых дворах города организуют парковочные места для инвалидов. Становятся все более популярными контейнеры для сортировки пластика.

«Муниципалитеты играют важную роль в создании комфортных условий для жизни россиян, в реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды», – отметил председатель совета местного самоуправления, комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. - Это один из важнейших проектов, нацеленных на поднятие уровня социального самочувствия граждан, который осуществляется с обязательным участием людей, начиная с этапа определения перечня объектов благоустройства».