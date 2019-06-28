В Солнечном прошел национальный фестиваль

Сегодня в Солнечном прошел первый районный национальный фестиваль «Мы - единая страна»!

Делегации из нескольких поселений представляли культуры 12 национальностей. А всего в Сургутском районе проживает порядка 80 представителей разных народов.

Участие в фестивале приняла и депутат Думы Сургутского района Гульнара Рытова. В своем приветственном слове она отметила, что люди различных национальностей, проживающих в районе, «бережно хранят традиции своих предков, передают их из поколения в поколение, изучают быт и культуру своего народа. И при этом, уважительно относятся к обычаям других. Это, пожалуй, самое главное. Все мы разные, но живём на одной земле, работаем на благо одного муниципального образования».

Она также добавила, что в районной Думе немало внимания уделяется вопросу толерантности. Да и сам состав депутатов - многонациональный!

Гульнара Рытова приняла участие в хороводе дружбы, посетила презентации каждой из представленных на фестивале культур. В завершение праздника все участники и гости фестиваля сплели ковёр дружбы как символ уважительного и добрососедского отношения друг к другу.