​Антикоррупционную деятельность Тюменской области ждет модернизация

В Тюменской области совершенствуются основные способы и принципы противодействия коррупции путем введения дополнительных мер, которые способствуют снижению коррупционных явлений. Об этом сообщил губернатор Александр Моор на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции, в котором приняли участие представители федеральных ведомств, областного правительства и общественных организаций.

Губернатор начал свое выступление с того, что отметил: тема коррупции не должна оставаться без должного внимания. По словам Александра Моора, вопрос в регионе решается разными путями: помимо работы в усовершенствовании правового регулирования, выстраивается и должное взаимодействие со всеми институтами гражданского общества, а также приходят в силу все запланированные мероприятия национального и регионального плана. Кроме того, на заседании рассмотрели применяемые антикоррупционной меры надзорной деятельности на территории муниципальных образований Тюменской области.

Также на заседании подвели итоги декларационной кампании, которая прошла в штатном режиме. Были представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный 2018 год.

«Для качественного прохождения кампании был сделан акцент на профилактических мероприятиях. Эта разъяснительная работа шла с участием областной прокуратуры. Кроме того, в представительных органах местного самоуправления прошел цикл практических семинаров. Продолжены и плановые проверки сведений о доходах в отношении государственных служащих, руководителей госучреждений и депутатов. В первом полугодии 2019 года уже завершено 79 таких проверок. Еще 76 аналогичных проверок находятся в работе», — отметил Александр Моор.