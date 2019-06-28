​Правительство России не продлило соглашение о заморозке цен на топливо

Глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов сообщил, что по итогам совещаний у министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака, правительство России решило не продлевать соглашение о заморозке цен на топливо.

Напомним, весной прошлого года, после резкого роста цен на топливо, между десятью крупнейшими нефтяными компаниями и правительством России было заключено соглашение о заморозке. Затем оно несколько раз продлевалось. В последний раз — до конца июня 2019 года. С 1 июля нефтяники могут больше не удерживать рост цен на горючее в пределах текущей инфляции.