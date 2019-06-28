​С 25-летием Тюменскую городскую думу поздравил глава региона Александр Моор

Глава региона выступил с поздравительной речью перед тюменскими депутатами по случаю 25-летия Тюменской городской думы.

В своей речи губернатор отметил, что регион всегда славился тем, что городская и областная власти работают здесь как один слаженный механизм, находя в дискуссии наиболее эффективные и компромиссные решения.

«Я много раз говорил и повторю: к каким бы партиям мы ни принадлежали, все мы – члены одной партии «Тюменская область», и все мы заинтересованы в развитии региона», –– подчеркнул Александр Моор.

За время своего существования в Тюменской городской думе было принято свыше 3900 законодательных актов.

«Безусловно, депутаты всех созывов вписали свою страницу в историю. Условия работы у них были разные, иногда необходимо было принимать решения в неполной законодательной определенности. Тюмень часто выступала пионером в применении тех или иных подходов в благоустройстве и управлении городским хозяйством, и всегда было необходимо нормативное регулирование», – заявил глава региона.

За вклад в развитие региона депутатам на заседании вручили почетные грамоты от губернатора и благодарственные письма.