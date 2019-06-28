8 сентября в Югре пройдет Единый день голосования

В Югре готовятся к проведению дополнительных выборов депутата окружной думы по Когалымскому одномандатному округу №15, а также выборам в 11 муниципальных образованиях депутатов и глав сельских поселений. Об этом рассказал губернатор Югры Наталья Комарова на заседании координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий.

Этап назначения всех избирательных комиссий в регионе уже завершен, будет задействовано 11 территориальных, 4 – муниципальных комиссий. Об этом доложила заместитель председателя избирательной комиссии Югры Ксения Дмитриева. В срок с 24 июня по 24 июля будет происходить процесс выдвижения кандидатов. Этот период является проверкой всех данных участников на предмет имеющейся, неснятой, непогашенной судимостей, привлечения к административному наказанию, а также проверку сведений о профессиональном образовании.

«На особом контроле находится проверка о судимостях, наличии зарубежных счетов. В соответствии с действующим законодательством такие факты являются основанием для недопуска кандидатов к избирательной кампании. – В отношении проверки сведений об образовании – этот порядок установлен центральной избирательной комиссией. В соответствии с ним муниципальные комиссии направляют запросы в Рособрнадзор. При получении ответа о том, что тот или иной диплом не выдавался, кандидаты снимаются либо по собственному желанию, либо по решению партий и избирательных объединений», – отметила Ксения Дмитриева.

Вопрос доверия граждан актуализируется накануне избирательных кампаний. По этой причине Наталья Комарова констатировала факт необходимости внедрения информационных технологий, а также систем видеонаблюдения и видеотрансляций в интернете, автоматизированного подсчета голосов на избирательных участках. Кроме того, на выборах депутата думы Югры онлайн-трансляция хода голосования будет вестись в интернете со всех 34 участков, а на всех остальных будет производиться видеофиксация.

Выборы будут проведены 8 сентября. С период с 27 августа по 8 сентября будет проведено досрочное голосование в помещениях участковых комиссий, в котором смогут принять участие только те жители, которые имеют уважительную причину и смогут подтвердить это документально. При этом с 1 сентября досрочное голосование будет проведено для югорчан отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Сургутского, Березовского, Ханты-Мансийского районов.