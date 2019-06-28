​На автомобильных дорогах Югры установят больше фонарей

Дороги Югры получат более 20 километров новых линий для наружной подсветки. В результате работы на 19 участках трасс Нефтеюганского, Советского, Нижневартовского районов появятся новые дорожные фонари.

«Новые линии освещения в первую очередь установят на наиболее аварийных участках, на подъездных дорогах к населенным пунктам, а также на дорогах с высокой интенсивностью движения, - заявил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок.

Светодиодные лампы появятся при въезде в поселок Пойковский, Салым, Сингапай, Куть-Ях, Таежный, Малиновский, Алябьевский.

Помимо населенных пунктов, работы будут проходить на участке дорог «Зеленоборск – Коммунистический», «Советский – Зеленоборск», «Нефтеюганск – левый берег р.Обь», «Нефтеюганск – Мамонтово», «Нижневартовск – Радужный», «Радужный – Новоаганск» и «Сургут – Нижневартовск».

Стоит отметить, что при проведении работ будут использоваться уже проверенные в условиях севера отечественные современные светодиодные лампы.