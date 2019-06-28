​В окружной столице впервые пройдут соревнования по рубке шашкой 

В Ханты- Мансийске для участия соревнования по традиционному военному искусству сибирских казаков встретятся представители городских казачеств из Ханты-Мансийска, Мегиона и Нягани.
Открытое первенство Югры по Казарле, так называют рубку шашкой, будет проведено 30 июня на базе спортивной площадки Ханты-Мансийской православной гимназии.
Инициативу проведения мероприятия выдвинула общероссийская общественная организация «Федерация рубки шашкой «Казарла» при содействии Ханты-Мансийской митрополии и администрации города Ханты-Мансийска.
Соревнования состоятся 30 июня в Ханты-Мансийске по адресу: ул Гагарина 17 с 9:30 до 16:00.
О трудоустройстве подростков в Сургуте. Начальник отдела молодежной политики Евгений Лаптев // ONLINE 1 июля в 10.00