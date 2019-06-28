В региональном парламенте прошло очередное заседание фракции ЛДПР

Депутаты Думы Югры, члены фракции ЛДПР обсудили вопросы, вынесенные на рассмотрение на 30 заседание регионального парламента. Виктор Сысун, открывая совещание, предложил кандидатуры – представителей фракции на предстоящую встречу и работу в совместном заседании депутатов Думы Югры и Законодательной Думы Томской области, которое состоится 3 июля. Единогласно были выбраны депутаты Евгений Данников и Андрей Миляев. Руководитель фракции ознакомил коллег с программой визита гостей в Ханты-Мансийск. Обсудили возможные темы и вопросы для встречи с парламентариями из соседнего региона.

Затем прошло рассмотрение вопросов повестки. Состоялись прения по общественным советам на местах и составе Общественной палаты Югры.

Депутат Андрей Миляев поделился собственным мнением по принимаемому законопроекту «О мерах по противодействию коррупции в Югре»: «Предложено дополнить пункт, что требования о закрытии счетов (вкладов), прекращении хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) пользование иностранными финансовыми инструментами, должно быть выполнено в сроки, установление Федеральным законом. Мне интересен механизм, каким образом будет осуществляться контроль за этим? Наследник должен заявить об этом и в какие сроки? А данные вопросы требуют дополнительного урегулирования».

Еще один вопрос вызвал бурное обсуждение – это информация "Об организации деятельности ярмарок на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры". О значении работы местных товаропроизводителей и взаимодействии с магазинами - сетевиками высказались депутаты Евгений Данников, Сергей Тульников и Александр Мещангин. Либерал-демократы уверены, что необходим конструктивный правильный диалог между властью и федеральными сетевиками.

Либерал-демократ Андрей Миляев поднял проблему профобразования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Во многих муниципалитетах региона нет возможности на месте получить профобразование и приходится уезжать в соседние города, регионы.

При рассмотрении информации "О государственной поддержке граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" в 2018 году руководитель фракции ЛДПР Виктор Сысун подчеркнул, что ряд мер поддержки по факту оказались неэффективными, так как ими не воспользовался ни один гражданин на протяжении последних восьми лет.

В завершении рабочей встречи Евгений Данников предложил ряд новых законодательных инициатив, которые будут подготовлены на следующую осеннюю сессию с сентября 2019 года.