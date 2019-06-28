​Власти Сургутского района расселят большую часть аварийных домов в Федоровском за два года

Переселение жителей аварийных домов в городском поселении Федоровский Сургутского района начнется в ближайшие два года. Об этом стало известно во время визита губернатора Натальи Комаровой в поселок. В ходе встречи с руководителем региона глава Сургутского района Андрей Трубецкой заявил, что за последние два года была проведена большая работа по признанию старых домов в Федоровском аварийными.

«На сегодня аварийными в поселении признаны 19 домов и еще один должны признать на днях. Всего в Федоровском именно аварийных 17 тысяч квадратных метров. Нами уже разработан план по приобретению квартир для переселения жителей этих домов: в 2020 году купим 7500 квадратных метров и еще столько же – в 2021 году. В итоге за два года мы покроем большую часть наших потребностей», – рассказал Андрей Трубецкой.

Жилищное строительство в Федоровском станет хорошим стимулом для решения еще одной задачи – дороги. Появление новых домов автоматически означает, что к ним нужно подводить транспортные магистрали и в этом направлении уже ведется работа.

«У нас есть готовый проект продолжение дороги по улице Московской в Федоровском, но раньше его не реализовывали, потому что просто не было смысла – новых домов там строить не планировалось. Сейчас же, когда количество аварийных домов прояснилось и есть причины строить новое жилье, то проект продолжения улицы Московской возобновят», – объяснил Андрей Трубецкой.