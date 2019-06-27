Сургутский фотограф собирается подать в суд на лэйбл Тимати Black Star

Фотограф из Сургута Михаил Батенёв собирается судиться с компанией Black Star из-за своей фотографии, которую, по его словам, без его согласия использовали в качестве обложки к треку FACETIME от Pabl.a.

«2 февраля мне друзья присылают трек и справшивают: это твоя фотография на обложке? Снимок действительно был мой. Там изображена моя знакомая и мои руки, — рассказал Михаил СИА-ПРЕСС. — В этот же день я написал письмо в Black Star о том, что их исполнитель использует мое фото. Ответа не последовало. Примерно в тот же день я опубликовал сториз в Instagram и упомянул BlackStar и Pabl.a. На что музыкант мне ответил. Все скриншоты есть, они нотариально заверены.

(скриншоты взяты со страницы Михаила Батенёва ВКонтакте)

В конце переписки я попросил связать меня с юристами Black Star, на что артист пожелал мне удачи и этот вопрос проигнорировал».

Михаил отмечает, что собирался решить проблему «малой кровью» и не собирался «хайповать» на ситуации — даже выждал несколько месяцев, однако ответа от компании так и не получил.

«Связаться с ними по телефону я не мог, так как находился в другой стране, и роуминг был большим. Поэтому второе претенциозное письмо я подготовил вчера, 26 июня. Направили его в BlackStar и я сам, и мой адвокат через свою юридическую контору. Я не оставлю эту ситуацию, потому что хочу, чтобы в нашей стране законы соблюдались, и мои права учитывались. Десять дней им дается, чтобы ответить на письмо и урегулировать ситуацию досудебно. Если они не ответят, то мой адвокат сказал, что мы передадим дело в суд».

СИА-ПРЕСС попытался связаться с Black Star, однако в компании не ответили на телефонные звонки.

Мы продолжим следить за развитием событий.