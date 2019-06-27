​Людям с инвалидностью больше не придется повторно подтверждать свой статус

Во втором чтении принят закон, который позволит людям с инвалидностью избегать процедуры повторного подтверждения своего статуса, чтобы получить положенные им меры социальной поддержки. Об этом заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект касается более 11 миллионов россиян с ограниченными возможностями. Им больше не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус «бумажной» справкой или предъявлять оригинал индивидуальной программы реабилитации», – заявил Володин.

По его словам, сведения из бюро медико-социальной экспертизы будут запрашиваться уполномоченными органами из федерального реестра инвалидов в электронном виде.

Также председатель Госдумы заявил, что депутаты внесли поправку, которая позволит людям с инвалидностью в полной мере реализовать право на бесплатную парковку в разных регионах страны.

Напомним, сейчас люди с инвалидностью не могут использовать парковки для инвалидов за пределами своего региона. Такие ситуации возникают из-за отсутствия данных о их автомобилях в реестре ГИБДД. А для того, чтобы реализовать свое право на бесплатную парковку, им необходимо лично приехать в МФЦ другого региона и доказать свою инвалидность.