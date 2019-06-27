​Службу занятости населения Тюменской области ждет модернизация

Тюменская область вошла в состав участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

В процессе модернизации разработано руководство по фирменному стилю бренда «Работа России. Для создания нового облика центра занятости были разработаны элементы фирменного стиля — знак и логотип, униформа персонала, а также описание экстерьера и интерьера помещений.

Уже к 1 июля 2019 года Минтруд утвердит единые требования к организации деятельности органов службы занятости. Кроме того, документ будет содержать требования к помещениям и оснащению рабочих мест, а также обучению персонала.

Изменение принципа оказания услуг является ключевым моментом модернизации. Он должен стать проактивным и направленным на решение проблемы граждан или работодателей, обратившихся в службу занятости.

В качестве пилотного проекта на территории Тюменской области определен центр занятости населения в Ишиме и Ишимском районе. Их модернизацию планируется к концу 2019 года.