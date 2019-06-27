Оурьинское месторождение назвали в честь геолога Рауля-Юрия Эрвье

Оурьинское газонефтяное месторождение в Кондинском районе теперь носит имя знаменитого геолога Рауля-Юрия Эрвье.

В честь 110-летнего юбилея геолога губернатор Югры Наталья Комарова предложила продолжить традицию переименования месторождений в память о тех людях, которые «делают нефть».

«Это бережное отношение к тем, кто был первым, уважение к ветеранам и благодарность за все то, что они для нас сделали», — отметила глава региона.

Под руководством Юрия Эрвье было разведано и открыто более 250 нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири, в числе которых 122 крупных и уникальных . Инициативу о переименовании одного из месторождений в честь советского геолога проявили ветераны нефтяной и газовой промышленности. На данное предложение откликнулось ПАО «Газпром нефть» и, соответственно, поддержало идею о переименовании Оурьинского месторождения. Оно — одно из самых крупных, открытых за последние шесть лет в России.

«За выдающийся вклад геолога, Героя Социалистического труда, лауреата Ленинской премии, начальника Главного Тюменского производственного геологического управления Юрия Георгиевича Эрвье в развитие минерально-сырьевой базы топливно-энергетического комплекса Российской Федерации переименовать Оурьинское газонефтяное месторождение, открытое на территории автономного округа в 2013 году, в месторождение имени Эрвье», – говорится в официальном документе, принятом Федеральным агентством по недропользованию.