​Код ЭПЛ и палладиевый сплав в ювелирных украшениях компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Покупая ювелирные украшения, мы, прежде всего видим неповторимую красоту и эстетику, подразумевая то, что о качестве, сплаве и других технических характеристиках позаботился производитель.

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» сделала безупречное качество и уникальный дизайн своих ювелирных украшений главными приоритетами.

Важной вехой стало внедрение более дорогостоящего и сложного в работе, но при этом гипоаллергенного и обладающим большим количеством преимуществ палладиевого сплава в составе украшений в белом золоте и серебре.

Переходом на новый уровень стала разработка специалистами производства ЭПЛ единой системы стандартов качества, получившей название «Код ЭПЛ», которая вобрала в себя весь 25-летний опыт производства ювелирных украшений.

Учитывая то, что ювелирные украшения «ЭПЛ. Якутские бриллианты» доступны в розничных сетях по всей России, а также в США, Казахстане, Кипре, Хорватии и Киргизии, Код ЭПЛ стал дополнительной гарантией подлинности, которая позволяет клиентам компании быть уверенным в том, что где-бы не было куплено изделие, оно создано по жестким стандартам качества Кода ЭПЛ, а палладиевый сплав используется в каждом украшении, в белом золоте и серебре.

Проверить уникальность изделия не составляет труда, так как на официальном сайте компании создан специальный раздел, в котором клиенты компании указывают уникальный зашифрованный код, наносимый на каждое украшение, созданное в соответствии со стандартами Кода ЭПЛ, что позволяет получить сертификат достоверности, с подробной информацией об изделии.

Забота о качестве и дизайне, а также объединение 25-летнего опыта, позволило компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» завоевать доверие и любовь своих клиентов и пройти путь от небольшой экспериментально-производственной лаборатории по производству бриллиантов из Якутии до международной ювелирной компании с более чем 120 салонами по всей России и далеко за ее пределами.

Ювелирные украшения от ЭПЛ ждут вас в ювелирном салоне «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38., адреса которых вы можете посмотреть на официальном сайте компании