​Югорчане могут совершать покупки в кредит без переплаты

Югорчане могут совершать онлайн-покупки в кредит без переплаты в интернет-магазинах партнеров Сбербанка.

«Сервис «Покупай со Сбербанком» позволяет оформлять кредит на товары и услуги на сайтах партнеров банка. При этом подача заявки, рассмотрение запроса и подписание документов осуществляются дистанционно через приложение Сбербанк Онлайн. Таким образом, можно совершить необходимые покупки, не выходя из дома», - комментирует заместитель управляющего Сургутским отделением Сбербанка Ольга Ющенко.

Подключая данную услугу на своем сайте, компании могут увеличить конверсию продаж, перечисление средств происходит на следующий день после покупки. Условия кредитования определяются совместно с партнером – компания может дать клиенту скидку и заплатить за него проценты по кредиту, тогда покупатель сможет приобрести товар без переплат. Также продавец может самостоятельно выбрать перечень товаров, которые будут доступны в кредит.

В Югре данный сервис уже реализовали «Мир Сейфов», c 1 июля к проекту подключатся шинный центр «Радиус», магазин «Охота на рыбалку», на сайте компаний можно приобрести товары в кредит, в том числе без переплаты.

Пока сервис предлагает кредиты только от Сбербанка. В будущем к платформе смогут подключиться другие заинтересованные кредитные организации.