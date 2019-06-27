​Югра заключит договор с Фондом содействия реформированию ЖКХ РФ

Решение об утверждении заключения договора, а также дополнительного соглашения с российской государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» приняли депутаты Думы автономного округа сегодня. Суть взаимодействия Югры и Фонда– предоставление и использование финансовой поддержки за счет средств госкорпорации на переселение югорчан из аварийного жилья.

"Условием предоставления поддержки из средств Фонда является софинансирование мероприятий адресной программы переселения со стороны региона. Доля субъекта составляет не менее 61%, и законом о бюджете автономного округа на 2019 год средства эти запланированы. Ни много ни мало 1 млрд 225,7 млн. рублей будут направлены в ХМАО на реализацию окружной государственной программы «Развитие жилищной сферы». Финансовая поддержка за счет средств Фонда в 2019 году составит 723,7 млн. рублей". – Сообщил глава комитета думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергей Великий.

Договор с госкорпорацией заключается на пять лет, это полный период реализации государственного проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (2019 – 2024 годы), в рамках которого регионы и будут получать софинансирование. Сумма финансовой поддержки при этом будет указываться в ежегодных дополнительных соглашениях.