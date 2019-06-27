Заседание постоянных комиссий: что интересовало депутатов

Напомню, доклад заместителя главы Сургутского района Максима Нигматуллина «Об исполнении бюджета Сургутского района за 2018 год», озвученный на заседании депутатских комиссий, вызвал бурное обсуждение присутствовавших.

Депутаты задали немало уточняющих вопросов представителям районной администрации. В частности, председателя Думы Сургутского района Анатолия Сименяка интересовала ситуация с вывозом ТБО в Сытомино.

«Пока мы ждём регионального оператора, мусор продолжает накапливаться», - подчеркнул председатель. Дмитрий Рябченко, и.о. замглавы – директора департамента ЖКХ, экологии, ТиС Сургутского района пояснил: проблема – в частном секторе. У жильцов частных домов, заключивших договоры с УК, мусор вывозят. Однако такие договоры заключили далеко не все сытоминцы. Более того, как подтвердил глава поселения Вячеслав Парначёв, контракта с региональным оператором у поселения пока нет. Поэтому УК отказывается вывозить крупногабаритный мусор, и он копится в поселении.

12 июня, в рамках визита в Сытомино, Анатолий Сименяк лично удостоверился в том, что проблема с вывозом мусора достаточно серьезна. Он ещё раз обратил внимание ответственных лиц на то, что нужно работать на опережение, заранее продумывая необходимые действия для решения жизненно важных вопросов поселения. Иначе даже проведённый субботник не решает проблемы: собранный сытоминцами мусор пока некому вывозить.

Ещё одна важная тема, которую затронули депутаты – ремонт и реконструкция лянторских ВОС. Соответствующий вопрос прозвучал от Рима Загретдинова. Депутата интересовало текущее состояние дел на объекте, а также суммы уже потраченных и предусмотренных на этот год средств. Рустам Сафин – директор департамента строительства и земельных отношений АСР заверил, что все работы проводятся согласно существующему контракту. Более того, этот объект получил дополнительное финансирование, которое в этом году составит 77 млн. рублей. Летом планируется завершить благоустройство территории, а зимой – закончить отделку помещений и доукомплектовать ВОС необходимым оборудованием. Сразу же после комиссий Анатолий Сименяк встретился на объекте с подрядчиком, чтобы проконтролировать ход работ. Увиденным председатель районной Думы остался доволен.

«Не может не радовать добросовестное исполнение подрядчиком своих обязательств, - отметил Анатолий Сименяк. – Лянторские ВОС – стратегически важный, долгожданный для жителей города объект. Поэтому и внимание к нему со стороны депутатского корпуса повышенное».

Теперь, после всестороннего знакомства с ситуацией, на ближайшем заседании Думы Сургутского района депутаты смогут принять взвешенное и объективное решение.