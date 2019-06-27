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​Губернатор Тюменской области прокомментировал итоги Госсовета, посвященного развитию дорог

Губернатор Тюменской области прокомментировал итоги Госсовета, посвященного развитию дорог

Глава Тюменской области Александр Моор прокомментировал итоги заседания Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения. Встреча прошла под председательством президента России Владимира Путина.

Первые лица страны, руководители министерств и регионов рассматривали два важных блока вопросов: реализацию национального проекта в части развития сети автодорог и приведения их в нормативное состояние и обеспечение безопасности дорожного движения.

«И в той, и в другой задаче стоят конкретные показатели, к которым должны прийти регионы. Они достаточно напряженные. По задаче приведения дорог в нормативное состояние наш регион либо близок к исполнению, либо выполняет их. Тем не менее еще предстоит очень большой объем работы», – отметил глава региона

В качестве возможного способа переломить ситуацию с пьяными автомобилистами, на Госсовете предложили такой вариант как изъятие автомобиля у водителя.

По итогам заседания будет сформирован перечень поручений, который регионы должны будут эффективно отработать, чтобы к 2024 году достигнуть показателей, установленных в нацпроекте, резюмировал Александр Моор.

Что касается национального проекта «Безопасные и качественные дороги», его основной целевой показатель – к 2024 году привести в нормативное состояние 85 процентов дорог агломерации и 63 процента дорог регионального значения.


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Сегодня в 11:54, просмотров: 138, комментариев: 0


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