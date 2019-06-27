Губернатор Тюменской области прокомментировал итоги Госсовета, посвященного развитию дорог

Глава Тюменской области Александр Моор прокомментировал итоги заседания Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения. Встреча прошла под председательством президента России Владимира Путина.

Первые лица страны, руководители министерств и регионов рассматривали два важных блока вопросов: реализацию национального проекта в части развития сети автодорог и приведения их в нормативное состояние и обеспечение безопасности дорожного движения.

«И в той, и в другой задаче стоят конкретные показатели, к которым должны прийти регионы. Они достаточно напряженные. По задаче приведения дорог в нормативное состояние наш регион либо близок к исполнению, либо выполняет их. Тем не менее еще предстоит очень большой объем работы», – отметил глава региона

В качестве возможного способа переломить ситуацию с пьяными автомобилистами, на Госсовете предложили такой вариант как изъятие автомобиля у водителя.

По итогам заседания будет сформирован перечень поручений, который регионы должны будут эффективно отработать, чтобы к 2024 году достигнуть показателей, установленных в нацпроекте, резюмировал Александр Моор.

Что касается национального проекта «Безопасные и качественные дороги», его основной целевой показатель – к 2024 году привести в нормативное состояние 85 процентов дорог агломерации и 63 процента дорог регионального значения.