Газопровод или газгольдеры?

В конце прошлой недели народные избранники провели выездные депутатские слушания в с. Сытомино. О том, какие объекты посетили депутаты и что увидели, можно посмотреть здесь: http://www.dumasr.ru/activity/news/vyezdnye_deputatskie_slushaniya_proshli_v_sytomino/

После посещения объектов депутаты собрались в актовом зале местного ЦДиТ, чтобы вместе с жителями обсудить проблемы поселения. Первым перед присутствующими выступил с докладом глава Сытомино Вячеслав Парначёв. Он рассказал о перспективах социально-экономического развития села. По его мнению, одна из серьезных проблем поселения – отток молодёжи, причем молодёжи трудоспособной, деятельной, перспективной. Главную причину этого он видит в отсутствии достойных бытовых условий в частных домах. Решением проблемы, по мнению главы, могло бы стать проведение в село газопровода. Жители высказали сомнение в финансовой доступности такой услуги. Точки над «i» расставил Анатолий Сименяк:

«Газопровода в ближайшей перспективе в селе не будет. Это экономически нецелесообразно и в нынешних условиях невозможно. Давайте решать первоочередные задачи. Такие как ремонт дорог, текущий ремонт школ, строительство здания администрации, развитие «Восхода», - сказал председатель районной Думы. И добавил, что определённый план, касающийся энергоресурсов, есть у администрации Сургутского района. Так, принято решение перевести сельскую котельную с нефтяного топлива на сжиженный газ. Это выгодно экономически и экологически. Необходимые проектно-изыскательские работы планируется завершить в конце третьего квартала текущего года. А в 2020 году реконструированная котельная уже должна заработать. При этом, учитывая отдалённость поселения, предлагается хранить сжиженный газ в газгольдерах – специальных резервуарах, расположенных рядом с поселением.





Поговорили и о ремонтах в учреждениях образования села. Текущие ремонты в этом году будут проведены и в школе, и в детском саду, и в ДШИ. Причем, ремонт цоколя в детском саду (в августе этого года) будет произведен без закрытия образовательного учреждения.

Кстати, в школу народные избранники заглянули и увиденным в целом остались довольны. В частности, порадовало состояние спортивного и тренажёрного залов. Ими пользуются не только школьники, но и все жители села. Кстати, не так давно перед поселением вставал вопрос о целесообразности строительства в Сытомино быстровозводимого спортсооружения. Тогда жители сами пришли к выводу, что для них это не актуально – имеющегося школьного спортзала вполне достаточно. А вот школьный стадион необходимо благоустроить.

Вывоз ТКО – еще одна проблема, мимо которой не могли пройти депутаты. «В лесу мусор таки и лежит, и свалка только продолжает расти», - сказал Анатолий Сименяк, обращаясь к представителям районной администрации. В итоге было принято протокольное поручение: проработать вопрос до конца июля и, в случае необходимости, внести соответствующие корректировки в бюджет на ближайшем – осеннем – заседании Думы. Пока же жители надеются на регионального оператора по вывозу ТКО, который приступит к работе в селе уже с 1 июля этого года.