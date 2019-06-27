Восемь кубометров мусора собрали члены Молодежного парламента при районной Думе в рамках «Марафона благоустройства»

22 июня Молодёжный парламент при Думе Сургутского района совместно с Активом МП, членами Совета молодёжи НГДУ «Лянторнефть», членами Совета молодёжи Лянтора, представителем от МЧС Любовью Тимофеевой, а также депутатом Думы Сургутского района Владимиром Вяткиным провели первую в этом году акцию «Марафон благоустройства-2019».

Незадолго до старта марафона руководитель комиссии по социально-значимым мероприятиям Молодёжного парламента и по совместительству куратор Актива МП СР Сергей Бикмурзин провёл опрос среди активной молодёжи поселений Сургутского района с целью изучения общественного мнения, по итогам которого была сформирована дорожная карта мероприятий акции в рамках «Марафона благоустройства-2019». Первым населённым пунктом стал Лянтор, в котором для уборки была выбрана набережная реки Пим. Сергей согласовал этот участок с главой Лянтора Сергеем Махиней, депутатом районной Думы Римом Загретдиновым, договорился о предоставлении инвентаря и последующем вывозе мусора, и самое главное — нашёл участников из числа неравнодушных местных жителей.

«Большое спасибо главе Лянтора Сергею Александровичу и Думе Сургутского района в лице Рима Нуруллиновича и Владимира Вяткина за содействие! Выбранный для уборки участок является одним из самых значимых мест для жителей нашего города, куда часто приходят семьи и маленькие дети, поэтому было очень важно приложить максимальные усилия для положительного конечного результата», — рассказал Сергей.

Участникам «Марафона» понадобилось более 3-х часов, чтобы собрать максимальное количество ТБО, и общими усилиями было собрано порядка 80 мешков для мусора (всего вышло около 8 м3). Следует отметить, что во время проведения мероприятия на берег приехала отдыхать компания местных жителей, которые поддержали намерения участников и пообещали забрать весь мусор с собой.

«Я очень рад, что на территории района немало молодых людей, мальчишек и девчонок, которые любят наш Сургутский район и стараются всеми возможными способами улучшить условия проживания в нём! Благодарю всех членов Молодёжного парламента за проявленную инициативу и хочу отметить, что данная акция — лишь начало нашего проекта «Марафон благоустройства-2019», который проводится уже во второй раз. Надеюсь, что марафон станет хорошей традицией, по крайней мере, на 2020 год у нас уже запланировано его проведение. А пока мы готовимся к следующей акции, которая состоится уже на этих выходных!» — поделился председатель парламента Артур Абзалов.

Цель «Марафона благоустройства» – обратить внимание жителей Лянтора на состояние пляжа и призвать не загрязнять места общественного отдыха. Молодёжный парламент надеется, что по итогам акции экологическая ситуация в районе заметно улучшится.