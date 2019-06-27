16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  62,8083   EUR  71,3816  

​Тюменские врачи провели уникальную операцию: удалили опухоль весом 15 килограмм

Тюменские хирурги многопрофильного клинического центра «Медицинский город» провели сложнейшую 10-часовую операцию по удалению у мужчины злокачественной опухоли весом 15 кг. По сообщениям пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, операция прошла успешно.

По словам заведующего хирургическим отделением № 1 Евгения Франка, опухоль занимала практически всю брюшную полость и прорастала в соседние органы, в частности, в желудок, селезенку, поджелудочную железу и другие органы. Мужчина же просто думал, что поправлялся, но когда достиг веса в 140 кг решил обратиться за помощью.

Врачи успешно удалили новообразование, а также провели резекцию органов и реконструкцию. В ходе операции хирургам потребовалось поднять опухоль, что было достаточно сложно осуществить из-за ее большого веса.

Заведующий клинического центра отметил, что на данный момент мужчина не нуждается в дополнительном лечении, так как такие опухоли не метастазируют и не поддаются классической химиотерапии. Для контроля заболевания мужчине будет необходимо в дальнейшем посещать обследования.

Напомним, что Тюменский областной онкологический диспансер, в котором проводилась операция, уже на протяжении 74 лет оказывает медицинскую помощь больным со злокачественными новообразованиями. На сегодняшний день «Медицинский город» – центр высоких медицинских технологий России. Здесь можно пройти полное обследование и диагностику организма, в том числе при помощи короткоживущих изотопов, что является одним из продвинутых инструментов на мировом уровне. Многие жители Югры посещают «Медицинский город» и получают там качественное лечение.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 07:34, просмотров: 298, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Чернобыль: 33 года спустя

Чернобыль: 33 года спустя
Думаю, что жители нашего города: сургутские геологи, нефтяники, газовики, строители, поддержат идею улицу Ленина переименовать в улицу Бориса Щербины, а проспект Мира — в проспект Валерия Легасова
​Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества Сегодня в 13:39
65 0
​Нужна помощь Галине Иванцовой

​Нужна помощь Галине Иванцовой
В доме было холодно, двери не закрывались, в дом можно было зайти только на ощупь, так как не было ни одной лампочки, обои давно приобрели ржавый цвет, а пол вздыбился, оголив все щели
Алексей Кучин, депутат думы Сургута Сегодня в 12:53
134 0
Для многих сургутян плата за мусор с 1 июля вырастет в разы, а некоторые сэкономят. В какую категорию попадете вы?

Для многих сургутян плата за мусор с 1 июля вырастет в разы, а некоторые сэкономят. В какую категорию попадете вы?
СИА-ПРЕСС разобрался, на сколько изменится плата за обращение с мусором в Сургуте
Лилия Сулейманова 26 июня в 14:31
1319 2
​В Сургуте пешеходы и так в шоколаде, а ещё жалуются

​В Сургуте пешеходы и так в шоколаде, а ещё жалуются
Переходов / светофоров понатыкано в количестве овер9000, ехать невозможно – только набрал скорость и уже тормозить приходится. Водители дисциплинированны, на «зебрах» пропускают, а не стремятся задавить
Себастьян Перейра, читатель siapress.ru 26 июня в 13:31
896 14
​«Это были бессонные ночи, стрессы, бесконечные курсы и вебинары»

​«Это были бессонные ночи, стрессы, бесконечные курсы и вебинары»
Обладательница 100 баллов по ЕГЭ Екатерина Кухтенко – о подготовке к экзамену, отношении родителей и ощущениях после высшего результата
Анастасия Айджанова 26 июня в 12:35
755 2
Мы отдыхаем в Батуми, и о «попытках переворота в Грузии» узнали от сургутских друзей

Мы отдыхаем в Батуми, и о «попытках переворота в Грузии» узнали от сургутских друзей
Рассказ сургутянки, которая находится в отпуске у южного соседа в период обострения отношений с Россией
Ксения Гуськова, сургутянка 26 июня в 10:45
663 2
​В суде по делу экс-главы Сургута Дмитрия Попова выступили первые свидетели. Что они рассказали?

​В суде по делу экс-главы Сургута Дмитрия Попова выступили первые свидетели. Что они рассказали?
И почему обвиняемый внезапно перенес дачу показаний на неопределенный срок
Артем Мазнев 26 июня в 07:42
1145 6
​В Сургуте бизнесмены отсыпают свои участки в пойме Оби строительным мусором. Это превращает весь район в гигантскую свалку

​В Сургуте бизнесмены отсыпают свои участки в пойме Оби строительным мусором. Это превращает весь район в гигантскую свалку
Администрация грозит нарушителям штрафами и изъятием земель
Лилия Сулейманова 25 июня в 19:26
1178 2
На меня без моего ведома открыто 17 фирм в Москве и взят один микрозайм

На меня без моего ведома открыто 17 фирм в Москве и взят один микрозайм
Бывшая сургутянка Ольга Гаглоева о том, как она стала «владелицей» почти двух десятков компаний, предположениях, кто слил личные данные горожан, и последствиях обретения статуса «бизнесвумен»
Ольга Гаглоева, бывшая сургутянка 25 июня в 16:33
2491 0
Дом пионеров связал три поколения сургутян. Я рад, что мы его сохраним

Дом пионеров связал три поколения сургутян. Я рад, что мы его сохраним
Вдумайтесь, одному из старейших зданий Сургута – чуть больше 60 лет, а городу 425! Если мы не сможем выстроить историческую связь, то не победим пресловутую психологию «временщиков»
Алексей Кучин, депутат думы Сургута 25 июня в 14:03
789 10
​Памятка гражданам, собравшимся на летний отдых за границу

​Памятка гражданам, собравшимся на летний отдых за границу
В Грузию лететь нельзя! Там злые грузины, закидают вас хинкалями, и изувечат хачапурями. И бросайте пить ИХНЕИ киндзмараули, ибо нечего.
Тарас Криштанович, предприниматель 25 июня в 12:10
1681 77
Как будет выглядеть Крылов-парк в Сургуте

Как будет выглядеть Крылов-парк в Сургуте
Горожане голосованием выбрали проект новой зоны отдыха. Смотрим, что придумали дизайнеры
Лилия Сулейманова 25 июня в 11:22
859 4
​Впервые вижу. «История игрушек 4»

​Впервые вижу. «История игрушек 4»
Грусть и ностальгия непременно посетят многих зрителей, но показанный этап жизни шерифа Вуди — необходимая часть его взросления, как и взросления каждого из нас
Анна Жильцова 25 июня в 10:37
447 0
В каких случаях можно вернуть или обменять лекарственные препараты?

В каких случаях можно вернуть или обменять лекарственные препараты?
Причин немного, но они есть
Анастасия Варвулева, старший помощник прокурора 25 июня в 10:35
384 3
​Опасно ли в Грузии? Отдыхают ли там сейчас там сургутяне? Что с ними будет?

​Опасно ли в Грузии? Отдыхают ли там сейчас там сургутяне? Что с ними будет?
СИА-ПРЕСС узнал, как там наши земляки и кто потеряет деньги из-за запрета на прямые перелеты
Ева Рудион 24 июня в 16:13
1007 5
«В этот раз Сургут получит полноценную арт-инсталляцию от уличных художников»

«В этот раз Сургут получит полноценную арт-инсталляцию от уличных художников»
Руководитель школы граффити «Гаражи» и организатор «Гаражи фест» Максим Яровой — о новом проекте и актуальности искусства граффити
Лилия Сулейманова 24 июня в 13:17
792 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика