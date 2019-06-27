​Тюменские врачи провели уникальную операцию: удалили опухоль весом 15 килограмм

Тюменские хирурги многопрофильного клинического центра «Медицинский город» провели сложнейшую 10-часовую операцию по удалению у мужчины злокачественной опухоли весом 15 кг. По сообщениям пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, операция прошла успешно.

По словам заведующего хирургическим отделением № 1 Евгения Франка, опухоль занимала практически всю брюшную полость и прорастала в соседние органы, в частности, в желудок, селезенку, поджелудочную железу и другие органы. Мужчина же просто думал, что поправлялся, но когда достиг веса в 140 кг решил обратиться за помощью.

Врачи успешно удалили новообразование, а также провели резекцию органов и реконструкцию. В ходе операции хирургам потребовалось поднять опухоль, что было достаточно сложно осуществить из-за ее большого веса.

Заведующий клинического центра отметил, что на данный момент мужчина не нуждается в дополнительном лечении, так как такие опухоли не метастазируют и не поддаются классической химиотерапии. Для контроля заболевания мужчине будет необходимо в дальнейшем посещать обследования.

Напомним, что Тюменский областной онкологический диспансер, в котором проводилась операция, уже на протяжении 74 лет оказывает медицинскую помощь больным со злокачественными новообразованиями. На сегодняшний день «Медицинский город» – центр высоких медицинских технологий России. Здесь можно пройти полное обследование и диагностику организма, в том числе при помощи короткоживущих изотопов, что является одним из продвинутых инструментов на мировом уровне. Многие жители Югры посещают «Медицинский город» и получают там качественное лечение.