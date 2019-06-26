В сургутском парке «За Саймой» пройдут «Зелёные выходные»

Наконец, на улице лето, а значит надо больше времени проводить на свежем воздухе. Команда дома «Азбука» приглашает всех провести выходные вместе.

Каждые две недели в сургутском парке «За Саймой» горожане будут играть, заниматься спортом, соревноваться и классно проводить время. Уже в эту субботу 29 июня в 12:00 стартуют первые «Зелёные выходные».

Вас ждёт бодрящая зарядка с Fitness Plaza, увлекательное шоу гигантских мыльных пузырей, Мастер-класс по живописи. Вместе с мастерами школы архитектуры и дизайна «Сойка» нарисуете дом вашей мечты. Всё это на холсте, акварелью и на свежем воздухе.

А для маленьких гостей организаторы подготовили специальную развлекательную программу с Розой Барбоскиной.

Приходите всей семьёй и хорошо проведите время с командой «Азбука».

Место встречи: парк «За Саймой» (вход со стороны Тюменьэнерго).