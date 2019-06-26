Мы ценим ювелирные украшения за их неповторимую красоту, в которой мы можем выразить свои чувства и отношения к самым близким нам людям, доверяя качеству производителя.

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» создала единый стандарт качества, вобравший в себя 25-летний опыт производства ювелирных украшений, получивший название Код ЭПЛ.

Качество украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты» — это тот фундамент, на котором компании удалось построить бренд, завоевавший ювелирный рынок России и успешно развивать розничные сети в США, Кипре, Хорватии, Казахстане и Киргизии.

Код ЭПЛ — это новый виток развития, производства и расширения географии компании, так как позволяет сертифицировать лучшие производства и профессионалов ювелирного и гранильного дела.

25 лет в ювелирном бизнесе и путь от небольшой экспериментально-производственной лаборатории по производству бриллиантов в Якутии до международной ювелирной компании — это прямой результат доверия клиентов к качеству и дизайну украшений компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Ювелирные украшения от ЭПЛ созданы дарить вам счастье и ждут вас в ювелирном салоне «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38., адреса которых вы можете посмотреть на официальном сайте компании.

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