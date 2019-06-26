В Москве мужчина облился бензином и угрожает сжечь себя, если к нему не выйдет бывший губернатор Тюменской области

В Москве у здания Министерства строительства РФ неизвестный мужчина облился бензином и угрожает поджечь себя, если к нему не выйдет глава ведомства, бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Об этом сообщает Mash. По некоторым данным, мужчина утверждает, что на подобные меры его толкнула отчаянная ситуация — якобы его обманули во время строительства дома.

Владимир Якушев возглавляет Минстрой с мая 2018 года. До этого он с 2005 года руководил Тюменской областью. На посту министра одним из ключевых проектов Якушева стала борьба с обманом дольщиков в России. Для этого был принят закон, который должен при помощи эскроу-счетов устранить саму базу для недобросовестных или несостоятельных строительных компаний, которые берут деньги у дольщиков и не отдают квартиры.

В Сургуте до сих пор сохраняется проблема с 1300 дольщиками, которые не могут вовремя получить свои квартиры. В настоящий момент по 17 проблемным домам составлены дорожные карты, исполнение которых закроет проблему до 2021 года.

UPD. Как сообщают СМИ, мужчину принял замминистра Юрий Гордеев (Якушева в это время не было на рабочем месте — сейчас он принимает участие в Госсовете под председательством Владимира Путина), а затем потенциального поджигателя задержали силовики. Его личность установлена — Абдусалам Залбегов, житель Рязанской области, у которого возникли проблемы со строительством дома.