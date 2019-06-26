​Александр Моор примет участие в работе Госсовета по вопросу развития сети автомобильных дорог

В Кремле 26 июня президент России Владимир Путин проведёт заседание Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.

В заседании Государственного Совета России примет участие Губернатор Тюменской области Александр Моор.

«В ходе обсуждения будут рассмотрены предложения рабочей группы, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения», – отметили в пресс службе губернатора Тюменской области.

Напомним, в 2019 году отремонтируют 15 километров трассы «Тюмень - Ханты-Мансийск», расположенных на территории Тюменской области. Об этом стало известно во время совещания, в котором приняли участие начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов и замгубернатора Тюменской области Сергей Шустов.