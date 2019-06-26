​В Тюменской области создадут реестр инновационных технологий

В Тюмени планирую создать реестр инновационных технологий, которые могут быть использованы при строительстве дорог. В семинаре членов Госсовета «О развитии сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечении безопасности дорожного движения», принял участие глава региона Александр Моор.

«Мы обсуждали проект закона о создании реестра инновационных технологий, в котором каждый подрядчик, каждый регион мог бы найти технологии, которые можно было бы использовать при проектировании либо строительстве дорог», – пояснил Моор.

Губернатор отметил, что данный документ позволит с большей эффективностью использовать новые технологии.

Кроме того, участники семинара обсудили вопросы, затрагивающие тему безопасности дорожного движения, где Моор заявил: «Нужно стремиться к нулевой смертности на дорогах, это совместная ответственность и организаторов движения, и правоохранительных органов».

Основные решения будут представлены 26 июня в Кремлевском дворце на заседании Госсовета под председательством президента России Владимира Путина.