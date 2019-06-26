​Почти 3000 югорчан получат возможность учиться бесплатно в высших учебных заведениях округа

С 20 июня в Югре началась приемная комиссия для поступления в высшие учебные заведения. В этом году в округе для выпускников выделили 2924 бюджетных мест в вузах и еще около шести тысяч в средне-специальных учебных заведениях.

В СурГУ, например, имеется 1500 бюджетных мест.

Окружное правительство в помощь первокурсникам составило список из 50 самых востребованных профессий. Ими стали специалисты в программировании, техническом обслуживании промышленного оборудования и систем вентиляции, повара-кондитеры, мастера декоративных работ и так далее.