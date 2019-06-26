​В Югре мужчина угнал «УАЗ», чтобы отбуксировать свой автомобиль

30-летний житель Агириша в Советском районе, находясь в лесу в 60 километрах от поселка, угнал «УАЗ». Ключ от которого находился в замке зажигания. Мужчина поехал в сторону поселка, где его остановил участковый.

Полицейский выяснил, что угонщик пошел на преступление, чтобы при помощи чужого авто отбуксировать свою машину, которая застряла на лесной дороге.

За угон югорчанину грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Также ему пришлось оплатить издержки на сумму чуть более 25 тысяч рублей за использование эвакуатора, штрафстоянки и расходованного бензина.