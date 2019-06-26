​Брейк-данс, серфинг и скалолазание включат в программу Олимпиады-2024 в Париже

Брейк-данс, серфинг, скалолазание и скейтбординг получили предварительное одобрение от Международного олимпийского комитета (МОК) на включение в программу летней Олимпиады 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте МОК.

Президент организации Томас Бах отметил, что эти виды спорта соответствуют программе развития олимпийского движения МОК.

«Они более гендерно-сбалансированные, более городские и позволяют нам поддерживать связь с молодым поколением», — рассказал Бах.

Итоговое решение будет принято в декабре 2020 года.