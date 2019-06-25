Детское пособие для малообеспеченных семей в России увеличат с 50 рублей до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании о достижении национальных целей развития в сфере демографии заявил о повышении детского пособия для малообеспеченных семей с 50 рублей до 10 тысяч рублей. «Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трех лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей»,─ отметил Медведев.

Кроме того, премьер-министр рассказал, что подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух минимальных прожиточных минимумов на человека. Данные меры позволят увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка.

Также Медведев напомнил, что с 1 июля почти в два раза увеличится размер компенсационных выплат трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

Отметим, о необходимости увеличить данную меру поддержки для малоимущих семей Дмитрий Медведев впервые говорил 18 июня. Позже вопрос рассматривался на «прямой линии» с президентом, прошедшей 20 июня. Тогда Владимир Путин заявил о повышении пособия на детей до 10-11 тысяч рублей.