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300 юных тюменцев получили путевки на губернаторские профильные смены

24 июня в оздоровительном центре «Серебряный бор» состоялось открытие многопрофильных губернаторских смен «Мы – будущее региона».

По сообщениям департамента образования и науки Тюменской области, участников приветствовали их будущие научные руководители и представители вузов.

Учитывая то, что в этом году отмечается 75-летие Тюменской области, проекты ребят будут нацелены на повышение туристической привлекательности региона.

Участников поделят на группы, внутри которых ребята будут создавать настольные игры на основе региональной литературы конца XIX века, изучать народные промыслы и ремесла, составлять интерактивный исторический атлас Тюмени и т.д. Проекты будут защищены в конце смены.

Напомним, что первая смена продлится с 20 июня по 10 июля. В ней примут участие 150 школьников. В лагере будут работать три лаборатории: социально-гуманитарная, историко-краеведческая и геологическая. Отметим, что участники геологической лаборатории помимо защиты проектов будут готовиться к заключительному этапу всероссийской открытой полевой олимпиады юных геологов. Олимпиада состоится в конце лета в Новосибирске.

На протяжении всей смены ребята смогут побывать на всевозможных познавательных экскурсиях. Их ждут инженерные соревнования, мастер-классы по подготовке эффективных презентаций и успешных публичных выступлений, дискуссии с изобретателями, встречи с выдающимися людьми Тюмени, уроки финансовой грамотности.

Вторая губернаторская смена пройдет с 13 июля по 2 августа. В ней будут задействованы физико-математические и естественно-научные направления.


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25 июня в 18:12, просмотров: 275, комментариев: 0


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