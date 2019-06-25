Эксперты строительной отрасли СНГ высоко оценили тюменские проекты

В Тюмени побывали участники 39-го заседания межведомственного совета под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. Руководители и эксперты строительной отрасли стран СНГ осмотрели проекты создания комфортной среды жизни горожан, представленные начальником главного управления строительства Тюменской области Сергеем Шустовым.

По его словам, 350 тысяч квадратных метров жилья уже сдано в эксплуатацию и еще столько же находится в стадии разработки. В рамках комплексной застройки городских пространств планируется не только облагораживание территорий, но и строительство транспортной развязки, позволяющей быстро доехать в центр города.

Участники заседания побывали в микрорайонах «Ямальский-2» и «Преображенский», а также в жилых комплексах «Ново-Патрушево» и «Новин квартал». Гости отметили строительство не только жилья, но и обустройство социальной инфраструктуры: школ, детских садов, поликлиник, а также магазинов, заведений общепита и сферы услуг.

Своим мнением поделился эксперт Республики Казахстана Мархабат Жайымбетов: «Мы увидели, что в Тюменской области активно развиваются экономика и жилищное строительство. Здесь ежегодно строится более миллиона квадратных метров жилья. Мы рады за тюменцев, обеспечение жильем и создание комфортных условий для жизни — первоочередная потребность людей и в России, и в Казахстане. Мы учимся друг у друга и всегда рады успехам соседей. Тюменский опыт комплексной застройки и благоустройства жилых массивов очень интересен».

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о будущих задачах в сфере строительства: «К 2025 году мы должны увеличить объемы ввода в эксплуатацию жилья почти в полтора раза. Если в предыдущие годы мы вводили в среднем один миллион четыреста тысяч квадратных метров, то в 2024 году предстоит сдать в эксплуатацию более двух миллионов квадратных метров жилья. Строящееся в Тюменской области жилье должно быть качественным. Задача региональных властей — обеспечить строительные площадки необходимой инженерной инфраструктурой, синхронизировать процессы возведения жилья со строительством дорог и необходимых новоселам социальных объектов».

Сергей Шустов уверен, что Тюменские строители готовы воплотить в жизнь все самые интересные проекты.