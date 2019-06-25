В Тюмени прошел большой кадетский выпускной

Тюменцы смогли посетить настоящее военное торжество

23 июня состоялся второй выпуск курсантов Тюменского президентского кадетского училища, и одновременно с ним в 61-й раз Тюменское высшее военно-инженерное командное училище выпустило в «большое плавание» лейтенантов

На торжественном мероприятии побывал генерал-лейтенант Юрий Ставицкий – начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ, свое напутствие выпускникам ТВВИКУ направил губернатор Тюменской области Александр Моор, отметив высокопрофессиональную подготовку курсантов, которую они успели продемонстрировать в боевых операциях и в борьбе с природными катастрофами. Глава региона пожелал училищу быть на высоте, а выпускникам – оставаться верными своим идеалам, достойно представлять и защищать честь ТВВИКУ и всей Тюменской области.

В этом году выпуск проходил на площади 400-летия Тюмени, где в небо был запущен «лейтенантский погон», созданный курсантами из сотни шариков. Для гостей были устроены показательные рукопашные бои, выступал военный оркестр и проводилась выставка военной техники.

Параллельно с торжеством в ТВВИКУ состоялся выпуск и 91 учащегося Тюменского президентского кадетского училища. Это ребята со всей России: от Московской области до Чукотки.

«Кадетское училище дает не просто хорошее образование. Обучение здесь приобщает к той богатой культуре, которая сложилась за несколько веков существования кадетских корпусов. Нравственные ценности и дисциплина, преданность Отчизне, уважение к старшим, мужество и отвага, войсковое товарищество и чувство долга – все эти качества отличают кадетов», – отметил Александр Моор. Он также заметил, что выпускники всесторонне развиты, и призвал их не сбавлять обороты и быть защитниками Отечества.

Анастасия Айджанова