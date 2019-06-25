​Ювелиры ЭПЛ гарантируют подлинность своих украшений

Специалисты производства ювелирных украшений компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» разработали гарантию подлинности ювелирных украшений под названием Код ЭПЛ.

В этом году компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» исполняется 25 лет со дня основания и код ЭПЛ вобрал в себя весь накопленный за это время опыт.

Эта разработка стала результатом большой работы по созданию единого стандарта качества, который позволил сертифицировать лучшие производственные мощности и специалистов ювелирного и гранильного дела, привлекая профессионалов высшей категории.

Благодаря коду ЭПЛ, клиенты компании могут получить сертификат достоверности на официальном сайте компании, в котором указана подробная информация об изделии.

Все это служит главной цели — дарить моменты счастья, с которыми неразрывно связаны ювелирные украшения ЭПЛ всем жителям Земли.

Присоединяйтесь к клиентам компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» и насладитесь шедеврами ювелирного искусства, созданными дарить вам счастье.

Ждем Вас в ювелирном салоне «ЭПЛ. Якутские бриллианты» в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38.

Новые коллекции Вас ждут в интернет-магазине